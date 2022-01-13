В Украине за сутки сделали более 100 тыс. прививок от коронавируса, больше всего – в Харьковской области

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 102 580 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 33 452 человека, получили две дозы – 53 342 человека, получили дополнительную дозу – 749 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 15 037 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в среду делали 821 мобильная бригады по иммунизации, 3343 пунктов и 448 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 12 января в Харьковской области – 10 533, меньше всего – в Луганской (1605).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 125 670 прививок. Вакцинировано 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8088 человек, получили бустерную дозу – 56178 человек”, – рассказали в ведомстве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в среду вакциной от Pfizer (74 728). Всего вводили четыре разных препарата.

11 января в Украине от коронавируса вакцинировали 106 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

—