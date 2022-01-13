 

12 января на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие, боевую травму получил украинский военный – штаб ООС

13.01.2022, 8:10, Новости дня
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“12 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в среду открывали огонь в районе населенных пунктов Причепиловка (дважды – из ручных и станковых противотанковых гранатометов) и Новозвановка (из минометов калибра 120 мм).

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – отметили в пресс-центре.

В первые семь часов 13 января огневой активности боевиков штаб ООС не фиксировал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/292545446234106

11 января боевики нарушили перемирие один раз.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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