Сейчас момент истины, кто с Украиной на уровне деклараций, а кто “как мушкетеры” – Климкин об агрессии РФ

“Хорошо, поскольку вероятность масштабной военной операции со стороны РФ, пока будут идти переговоры, все же меньше. Ситуативно, но меньше. И плохо, поскольку угроза попыток дестабилизации изнутри гораздо больше”, – написал он.

Украинский дипломат считает, что такая дестабилизация выгодна Кремлю.

“Чем больше бардака у нас, тем лучше карты [президента РФ Владимира] Путина на переговорах, тем лучше говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок по образцу Казахстана: с помощью ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. – “ГОРДОН”). Или даже Россия предложит совместную миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю”, – заявил Климкин.

Он считает, что в 2022 году главным вызов для Украины “в середине, а не снаружи”.

“В Москве хорошо помнят, что 100 лет от основания СССР наступает именно 30 декабря 2022 года. У нас это большинство уже забыло, а вот в России это символ. Путин не просто так говорит о распаде СССР как величайшей катастрофе 20 века. После предложений по “новой Ялте” – распределению сфер влияния будет попытка эту “ошибку” исправить. Украина является единственным настоящим вызовом и преградой Кремлю”, – объяснил дипломат.

Он предполагает, что Европейский союз не даст России “по яйцам”, как заявлял депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

“Это красиво [звучит], но ЕС это сейчас не сделает. Здесь дело за нами и, может, еще за США. Ну и тех европейцев, которые понимают: дать Кремлю палец – завтра откусит голову. Сейчас момент истины, кто с нами на уровне заявлений и деклараций, а кто “как мушкетеры” – один за всех и все за другого”, – написал Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/478279200325341

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: на 10 января был назначен диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

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