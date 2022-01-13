 

Красный уровень террористической угрозы отменен на большей части Казахстана

13.01.2022, 7:06, Новости дня
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В 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменен красный уровень террористической опасности, сообщил Комитет национальной безопасности страны.

КНБ сообщил, что в 14 регионах «обстановка стабилизирована». Оперштаб информирует «о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей».

В Алма-Аты, а также в Алматинской и Жамбылской областях продолжаются антитеррористическая операция, «установление и задержание террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». На территории указанных регионов красный уровень террористической угрозы остается в силе, передает РИА «Новости».

Как сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты, в городе задержали почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов, передает ТАСС.

Тем временем первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы, направился в столицу Казахстана.

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.



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