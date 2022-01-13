Плохой шпионский триллер — главу военной разведки Дании арестовали по обвинению в утечке данных

В Дании суд постановил заключить под стражу главу военной разведки Ларса Финдсена по обвинению в передаче секретной информации СМИ, пишет Süddeutsche Zeitung. Как считает издание, арест «самого известного шпиона Дании» Финдсена, «хранившего самые сокровенные тайны» государства в течение двух десятилетий, по-настоящему потряс датчан: впервые в современной истории западная страна арестовывает главу своей разведывательной службы.



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Дания не верит своим глазам: суд постановил заключить под стражу главу военной разведки Ларса Финдсена за разглашение сведений, являющихся государственной тайной, пишет Süddeutsche Zeitung.

«Нужно ущипнуть себя за руку, чтобы удостовериться, что это всё датские реалии, а не плохой шпионский триллер, разыгрывающийся в нескольких частях», — отмечает датская консервативная газета Jyllands-Posten.

«Впервые в современной истории западная страна арестовывает главу своей разведывательной службы, — подчёркивает либеральная газета Politiken. — Раньше это происходило только в таких странах, как Казахстан или Венесуэла».

Как считает автор статьи, Ларс Финдсен, вероятно, является «самым известным шпионом Дании». 57-летний мужчина ранее возглавлял Датскую службу безопасности и разведки (PET), то есть внутреннюю разведку, а в последнее время являлся руководителем Службы военной разведки Дании (FE), отвечающей и за внешнюю разведку.

Финдсен «хранил самые сокровенные тайны Дании» в течение двух десятилетий. Он являлся высокопоставленным сотрудником служб безопасности при шести правительствах. 9 декабря его арестовали в аэропорту Копенгагена, однако о его задержании стало известно лишь в понедельник. Прокуратура обвиняет Финдсена в нарушении статьи 109 Уголовного кодекса Дании — в разглашении секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или её отношениям с иностранными державами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В понедельник Финдсен предстал перед судебным следователем. Он заявил, что отрицает свою вину, и крикнул в сторону скамейки для прессы: «Это полное безумие, вы можете меня процитировать». Эта цитата действительно стала одной из немногих, попавших в СМИ. О причинах ареста известно немногое, в том числе и потому, что журналистам, публикующим конфиденциальную информацию, также грозит тюремное заключение.

На самом деле в центре событий действительно находятся отношения между спецслужбами и прессой: главу разведки Финдсена судят не потому, что он выдал государственные секреты иностранным державам. Наоборот, речь идёт о том, что он передал секретную информацию датским СМИ, отмечает издание.

Если предположения прессы верны, то все утечки, о которых в данном случае идёт речь, привели к разоблачениям, выставляющим датское правительство в плохом свете. Датские СМИ освещали историю датчанина Ахмеда Самсама, которого признали в Испании исламистским террористом и приговорили к тюремному заключению. Однако на самом деле Самсам, по-видимому, являлся информатором и был отправлен в Сирию спецслужбами Дании в качестве шпиона — эту информацию датское правительство утаило от испанских властей.

Вероятно, главные разоблачения последних двух лет касались Службы военной разведки Дании (FE), что привело к временному отстранению Ларса Финдсена. В 2019 году стало известно, что FE якобы незаконно вела слежку за гражданами Дании за границей. Позднее стало известно о тайном сотрудничестве FE и Агентства национальной безопасности США (АНБ). Дания, по-видимому, разрешила подразделению Пентагона перехватывать данные с подводных кабелей, проложенных через датские воды. По данным СМИ, американцы среди прочего следили за Франком-Вальтером Штайнмайером, в то время занимавшим должность министра иностранных дел Германии. Известие об этом сотрудничестве произвело настоящий фурор. Однако многие датчане опасались не столько возмущения немецких соседей, сколько возмущения американских служб. Они боялись, что АНБ и ЦРУ могут впоследствии лишить страну доверия.

Ирония в том, что Ларс Финдсен, будучи руководителем Датской службы безопасности и разведки и Службы военной разведки, инициировал реформы, призванные обеспечить большую прозрачность в секретных службах. Он был желанным гостем в редакциях многих СМИ. Действительно ли Финдсен раскрыл секретную информацию из-за разочарования в правительстве, как теперь подозревают многие датчане? Или же он просто стал «козлом отпущения» в «игре за власть», как это предполагает эксперт в области безопасности и бывший сотрудник Финдсена Ханс Йорген Бонниксен?

Даже если исход судебного процесса ещё не известен, уже сейчас ясно, что в этой истории могут быть только проигравшие: либо датскую разведку возглавляет человек, подорвавший безопасность собственной страны, либо само государство уничтожает собственные секретные службы по необоснованному обвинению, передаёт Süddeutsche Zeitung.