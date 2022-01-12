Иран и Венесуэла остались без права голоса на Генассамблее ООН из-за долгов

Три страны оказались в числе тех, кто лишился права голоса на Генассамблее ООН из-за долгов по взносам – Иран, Вануату и Венесуэла, следует из письма генсека ООН Антониу Гутерреша.

В нем говорится, что за 11 государствами-членами ООН числится задолженность. Согласно статье 19 Устава ООН, член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов за два предыдущих года, передает РИА «Новости».

В числе 11 стран-должников указаны Иран, Вануату, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Коморские Острова, Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Судан.

Но Генассамблея может разрешить такой стране участвовать в голосовании, если просрочка произошла по не зависящим от него обстоятельствам. Так, голосовать разрешили Коморским Островам, Сан-Томе и Принсипи.

Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану нужно внести 18,4 млн долларов, Венесуэле – 39,8 млн, Вануату – 194 доллара.