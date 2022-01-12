Госдеп выразил надежду на возможность обойтись без санкций против России

США надеются, что угроза новых санкций против РФ «останется гипотетической», сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что для этого Москва должна продемонстрировать «продолжение вовлеченности в дипломатию». Сам Вашингтон «готов в высокой степени продолжать дипломатию, это остается предпочтительным». Однако при эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут значительные последствия, сказал Прайс.

Он считает, что «деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу». США «хотели бы это увидеть», но «пока такого не происходит», хотя «есть признаки движения в противоположном направлении», передает РИА «Новости».

США рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин «выберет мир и безопасность». При этом Прайс заявил, что РФ может распространять дезинформацию относительно итогов переговоров с западными странами, чтобы «оправдать собственное поведение и потенциально создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину».

Как сообщил Прайс, «если будет сохраняться статус-кво» США «продолжат заниматься дипломатией и диалогом», но деэскалация не должна затягиваться «на недели или даже более того». По его словам, для этого требуется, «чтобы одно лицо в российской системе отдало приказ», и США «увидели этот прогресс, увидели, что этот приказ ретранслируется в деэскалацию на местности».

Напомним, РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.