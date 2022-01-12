Госдеп выразил надежду на возможность обойтись без санкций против России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
США надеются, что угроза новых санкций против РФ «останется гипотетической», сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что для этого Москва должна продемонстрировать «продолжение вовлеченности в дипломатию». Сам Вашингтон «готов в высокой степени продолжать дипломатию, это остается предпочтительным». Однако при эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут значительные последствия, сказал Прайс.
Он считает, что «деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу». США «хотели бы это увидеть», но «пока такого не происходит», хотя «есть признаки движения в противоположном направлении», передает РИА «Новости».
США рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин «выберет мир и безопасность». При этом Прайс заявил, что РФ может распространять дезинформацию относительно итогов переговоров с западными странами, чтобы «оправдать собственное поведение и потенциально создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину».
Как сообщил Прайс, «если будет сохраняться статус-кво» США «продолжат заниматься дипломатией и диалогом», но деэскалация не должна затягиваться «на недели или даже более того». По его словам, для этого требуется, «чтобы одно лицо в российской системе отдало приказ», и США «увидели этот прогресс, увидели, что этот приказ ретранслируется в деэскалацию на местности».
Напомним, РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Смотреть комментарии → Комментариев нет