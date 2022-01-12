Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре

На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы его там не ждем», – сообщил Рогозин в Теlegram.

Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».