 

Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре

12.01.2022, 22:56, Новости дня
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На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы его там не ждем», – сообщил Рогозин в Теlegram.

Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».



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