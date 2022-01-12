МИД осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине

Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы, подчеркнул замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко по итогам заседания Совета РФ – НАТО сообщил, что «все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса», передает РИА «Новости».

Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски». Как сообщил Грушко, «нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО». По его словам, «это формулировка в отношении суверенных, независимых государств», «это невозможно, это немыслимо».

Грушко считает, что такое записанное на коленке «бухарестское решение» возводится в ранг государственной политики. Он указал, что опьяненный перспективой вступления в НАТО Михаил Саакашвили, когда занимал пост президента Грузии, пустился на военную авантюру.

Комментируя ситуацию на Украине, Грушко сказал, что «деэскалация возможна», если «принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений». В такоем случае «не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности». Однако для этого страны НАТО «должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат».

Грушко посетовал, что «из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла». Он связывает это с тем, что НАТО стремится «выставить Россию в качестве стороны конфликта».

В МИДе подчеркнули, что РФ «изложила на бумаге» видение того, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе. Москва ждет, что НАТО поступит так же, «тогда станет понятно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, создании более специализированных, сфокусированных на отдельных проблемах форматов», передает ТАСС.

Напомним, заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.