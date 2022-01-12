Guardian – элитный небоскрёб в Сан-Франциско превратился в Пизанскую башню

Элитный жилой небоскрёб Millennium Tower в Сан-Франциско продолжает проседать в почву и крениться в сторону со скоростью 7,5 см в год, пишет The Guardian. Ремонтные работы стоимостью $100 миллионов не помогли ликвидировать проблему. Если здание продолжит наклоняться в том же темпе, через пару лет в нём нельзя будет пользоваться лифтами и сантехникой, рассказывают инженеры.



AP

Печально известный элитный жилой небоскрёб Millennium Tower («Башня тысячелетия». — ИноТВ) в Сан-Франциско продолжает проседать в почву и наклоняться в сторону со скоростью 7,5 см в год, пишет The Guardian. Об это заявил инженер Рон Гамбургер, ответственный за проведение ремонтных работ. В таком темпе через пару лет в здании нельзя будет пользоваться лифтами и сантехникой, отметил он. Жилой комплекс уже начали сравнивать с Пизанской башней, отмечает британское издание.

Открытие Millennium Tower прошло под фанфары в 2009 году. Апартаменты в ней были моментально скуплены на общую сумму $750 млн. Среди собственников числятся звёзды спорта, видные бизнесмены и бывшие сотрудники Google. Впрочем, в 2016 году, после того, как выяснилась проблема с проседанием и креном, жилплощадь практически полностью обесценилась. Не помог и ремонт здания на сумму $100 млн, продолжает The Guardian. В связи с этим хозяева квартир подали иск против застройщиков и проектировщиков башни. Те же, в свою очередь, обменялись взаимными упрёками с городскими властями.

Ремонтные работы были остановлены прошлым летом, после того как выяснилось, что здание продолжает проседать, несмотря на попытки остановить этот процесс. Впрочем, Гамбургер утверждает, что элитный комплекс всё ещё безопасен для проживания и, если забить 18 стальных свай в его основание, это остановит крен и, возможно, даже позволит выпрямить здание. К слову, покупка квартиры в Millennium Tower предполагала следующие бонусы: наличие винного погреба, комнаты для просмотра фильмов и специальной кнопки, при нажатии которой в течение 15 минут прибывала инженерная помощь.