 

Фьюри назвал Усика маленьким, стероидным средневесом. Кличко ему ответил

12.01.2022, 21:46, Новости дня
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Фьюри обвинил британского боксера Энтони Джошуа в том, что тот отдал Украине все пояса, проиграв Усику.

“Я не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса в супертяжелом весе после всей моей тяжелой работы по их получению. Ты большой бесполезный бомж! Ты позволил маленькому стероидщику подняться из среднего веса, напасть на тебя и забрать все твои пояса”, – сказал он.

Боксер заявил, что вернет пояса Британии.

“Придется взять настоящего британского ланкастерского бомбардировщика, такого, как я, чтобы освободить бесполезного маленького стероидного человека от поясов и вернуть их в Британию”, – подчеркнул он.

[email protected] @usykaa pic.twitter.com/6DesK8peGw

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 11, 2022

Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал в Twitter скандальное заявление Фьюри, напомнив о его положительном допинг-тесте перед их боем в 2016 году, который так и не состоялся из-за проблем британца с наркотиками. Тогда Фьюри дисквалифицировали из-за запрещенных веществ в организме и лишили чемпионских поясов.

“Тайсон, ты живешь в стеклянном домике, и кому-то надо забрать твои камни. Недавно перед нашим сражением у тебя действительно был положительный тест. Кто угодно может погуглить и проверить. Держись!” – написал Кличко-младший.

Он добавил к сообщению хештег “лицемер”.

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa

— Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком. Поединок может состояться в марте 2022 года, отмечал Хирн.

Усик говорил о желании провести реванш с Джошуа на НСК “Олимпийский”. Хирн не исключил проведения поединка в Киеве, но отметил, что Великобритания в этом вопросе для него “на первом месте”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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