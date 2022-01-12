 

Яценюк: Если Зеленский начнет переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак

12.01.2022, 21:46, Новости дня
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“Я бы посоветовал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не вести отдельных переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он может говорить с Путиным только вместе с нашими западными союзниками – Соединенными Штатами и Европой. Если Зеленский начнет какие-либо сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак”, – сказал Яценюк.

По его словам, Россия хочет представить себя как жертву в переговорах с США и НАТО.

“Это абсолютная глупость. Россия подписала Будапештский меморандум и его нарушила. Она нарушила стратегический договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Они после Второй мировой войны аннексировали наибольшую территорию – Крым, оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей. И они говорят, что им кто-то угрожает”, – отметил экс-премьер.

Он добавил, что Украине необходимо оборонное летальное оружие, чтобы остановить Россию.

“Мы никогда не сдадимся, никогда. Это вопрос жизни для Украины. Либо мы есть, либо мы исчезнем”, – заявил Яценюк.

Контекст:

Зеленский за время своей каденции встречался с Путиным только раз – в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров “Нормандской четверки”.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

24 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Зеленский готов к такой встрече. “Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать, и будет предмет для разговора, он состоится”, – сказал Ермак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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