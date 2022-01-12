Полиция получила за сутки 12 января сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине – МВД

Большинство сообщений, по ее словам, поступили на электронную почту.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказывал сегодня, что за прошедшие новогодние праздники полиция получила 132 сообщения о минировании, девять человек были задержаны, а 12 января только в Киеве взрывотехники проверили на предмет минирования 350 школ.

Сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров сегодня проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах.

Также столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Контекст:

25 марта 2021 года президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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