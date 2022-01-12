Названа дата отмены режима ЧП в нескольких областях Казахстана

Власти республики приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за митингов и беспорядков режим чрезвычайного положения, сообщили 12 января в пресс-службе президента Казахстана.

«Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области», – передает ТАСС со ссылкой на указ Касыма – Жомарта Токаева.

Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.