 

В Харькове в вестибюле станции метро обвалился потолок

12.01.2022, 18:02, Новости дня
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“В 8.24 на станции “Майдан Конституции” осыпалась штукатурка с участка потолка в вестибюле. На данный момент участок огражден, идет уборка. Пассажиров не зацепило. Жалоб и обращений нет”, – сказал пресс-секретарь метрополитена Алексей Битнер.

В мэрии Харькова заявили, что выясняют причины обвала. Об этом в Facebook написал директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

“Там уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины произошедшего. Самое главное, что никто не пострадал. Потолок будут дальше “обстукивать”. Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки”, – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4775808815830767&id=100002050869907

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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