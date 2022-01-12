Для старых аккумуляторов от электромобилей найдено новое применение

Один из умельцев в Латвии нашел новое применение для потерявших значительную часть емкости аккумуляторов от электромобилей. Идея многим понравилась и обрела популярность в стране.

Когда аккумулятор уже не способен обеспечить даже половину заявленного пробега, его нужно сдавать в утиль. Однако он еще способен хранить достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить ею, например, жилой особняк. Судите сами. В новой батарее может храниться, например, сотня киловатт-часов. Особняку на сутки хватает и десяти. Поэтому подойдет старый и почти ничего не стоящий аккумулятор.

Его днем можно заряжать от солнечной панели. Или же использовать ночной тариф с большой скидкой, чтобы, наоборот, днем переключать жилье на аккумулятор. Экономия получается нешуточная, говорят специалисты.