 

Для старых аккумуляторов от электромобилей найдено новое применение

12.01.2022, 17:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из умельцев в Латвии нашел новое применение для потерявших значительную часть емкости аккумуляторов от электромобилей. Идея многим понравилась и обрела популярность в стране.

Когда аккумулятор уже не способен обеспечить даже половину заявленного пробега, его нужно сдавать в утиль. Однако он еще способен хранить достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить ею, например, жилой особняк. Судите сами. В новой батарее может храниться, например, сотня киловатт-часов. Особняку на сутки хватает и десяти. Поэтому подойдет старый и почти ничего не стоящий аккумулятор.

Его днем можно заряжать от солнечной панели. Или же использовать ночной тариф с большой скидкой, чтобы, наоборот, днем переключать жилье на аккумулятор. Экономия получается нешуточная, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Учения Sea Breeze 2021 завершены. Началась подготовка к Sea Breeze 2022 – ВМС Украины

16.10 / За сутки оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

25.12 / Для Украины лучше провести параллельно конкурсы на должности глав НАБУ и САП – Холодницкий

07.12 / Список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes впервые с 2011 года возглавила не Меркель

05.08 / Умер Евгений Марчук

08.12 / Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины

12.03 / В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

28.01 / У депутата Госдумы от “Единой России” изъяли активы на 38 млрд руб.

17.04 / Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США

01.07 / Жена Довбика рассказала, зачем он надел топик и о чем они с ним говорили после победы украинской сборной в 1/8 Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика