В Минтруде назвали средний размер пенсии неработающего пенсионера

Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.

Кроме того, будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. Ожидается, что нормативная база будет скорректирована в ближайшее время.

В Минтруде добавили, что общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году – 172,7 млрд рублей, в 2023 году – 178,3 млрд рублей, в 2024 году – 188,9 млрд рублей.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих пенсионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.