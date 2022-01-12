 

В Минтруде назвали средний размер пенсии неработающего пенсионера

12.01.2022, 17:36, Новости дня
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Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.

Кроме того, будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. Ожидается, что нормативная база будет скорректирована в ближайшее время.

В Минтруде добавили, что общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году – 172,7 млрд рублей, в 2023 году – 178,3 млрд рублей, в 2024 году – 188,9 млрд рублей.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих пенсионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий. 



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