 

Посол Казахстана в Баку назвал местонахождение Назарбаева

12.01.2022, 15:16, Новости дня
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице страны, сообщил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Китае опровергли нахождение в стране Назарбаева. 8 января в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Все началось с протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, который до этого возглавлял Назарбаев.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-глава Казахстана сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства.



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