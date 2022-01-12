Газпром: Запасы газа в хранилищах Европы находятся на историческом минимуме

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении Газпрома.

«Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», – передает ТАСС сообщение корпорации.

При этом уточняется, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объема газа, закачанного в прошлом году – 55,6% или 26,6 миллиарда кубометров на 10 января, передает РИА «Новости».

«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 миллиарда кубометров газа», – говорится на сообщении «Газпрома».

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.