Стало известно, кто обезглавил тело женщины в подмосковной квартире

Обнаруженное в Московской области тело женщины было обезглавлено по причинам, не относящимся к криминалу, сообщают Telegram-каналы.

Жительница Люберец скончалась несколько дней назад по пока не установленной причине, в ее квартире проживал пес и две кошки, информирует Telegram-канал «МК: срочные новости».

Правоохранители сначала думали искать подозреваемого в убийстве и обезглавливании, но позже поняли, что тело обезглавила именно собака. Животное несколько дней лаяло, и только потом отделило голову от тела.

За происходившим наблюдали две кошки, которые также умерли.

Ранее сообщалось, что в квартире в Московской области было обнаружено тело женщины без головы. Коммунальщики неделями не могли попасть в жилище из-за лающего пса.