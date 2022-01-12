Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 3,2%

В докладе, обнародованном в октябре, Всемирный банк ожидал роста экономики Украины на 3,5% в 2022 году и на 3,7% – в 2023-м. При этом оценка роста в 2021 году была сохранена на уровне 3,8%.

Согласно январскому обзору, банк оценивает рост украинской экономики в 2021 году в 3,4% после падения на 4% в 2020 году.

Скриншот: worldbank.org

Прогнозируется, что рост ВВП в Восточной Европе из-за сохраняющейся геополитической напряженности в Украине и влияния санкций на экономику Беларуси в 2022 году будет наименьшим среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись в два раза – с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

Если геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году, говорится в обзоре.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, “которое произошло в большинстве стран ЕС”. Он считает, что кризис 2020 года страна прошла “более мягко”, чем кризис 2009 года.

Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. Об этом говорилось в отчете банка, опубликованном 5 января. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

В октябре прогноз роста экономики Украины в 2021 году пересмотрел Нацбанк, ухудшив его на 0,7 процентного пункта – до 3,1%.

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