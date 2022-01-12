“Зачем на весь мир высмеивать?” Каменских возмутила сеть роликом со спящим Потапом

“Мой любимый храпунцель”, – написала она.

Каменских снялась сидящей рядом на кровати. Она спела под фонограмму итальянской певицы Катерины Валенте песню Bongo Cha Cha Cha и посмеялась, глядя в объектив камеры. С помощью специального приложения она разместила свой поющий рот на уровне приоткрытого рта Потапа.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?” – спросила подписчица veronik_selivanova.

“Надеюсь, у Потапа лучше с чувством юмора, чем у вас”, – написала olgadegtyrewa.

“Это не юмор, а уважительное отношение к человеку, который рядом. Совсем мужчин обесценили”, – заявила veronik_selivanova.

“Думаю, если бы Потап ее такую выставил на всеобщее обозрение, то было бы не до смеха”, – отметила kharchenko__liudmila.

Контекст:

Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

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