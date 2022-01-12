 

“Не могли придумать сами”. Фотограф из Норвегии уличил создателей фильма “Елки 8” с участием Киркорова и Урганта в плагиате

12.01.2022, 11:58, Новости дня
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На снимке фотографа запечатлены шесть мужчин, которые позируют со свечами в руках, изображая елку. Герои фильма “Елки 8” изображены на фото в такого же цвета костюмах и в том же расположении. 

Фотограф написал, что обратил внимание на сходство постера с его давним снимком после премьеры российской картины в Норвегии. 

“Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку для [сотрудников магазина фототехники] Stavanger foto 2015 года, я еще раз убеждаюсь в ее ценности”, – написал фотограф.

В комментарии изданию Dagbladet он заявил, что авторы постера “не могли придумать сами такую идею еще и потому, что его снимок известен по всему миру”.

С другими работами этого фотографа можно ознакомиться здесь. Представители российской картины пока не комментировали заявление Дирдала.

https://www.facebook.com/stig.dirdal/posts/10158736061312379

Контекст:

Режиссером серии фильмов “Елки” является Тимур Бекмамбетов. Премьера восьмой части ленты с участием российских артистов Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой состоялась в российском прокате 16 декабря 2021 года, а в мировом – 17 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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