 

“Лучшая экс-“ВИА Гра”. Мейхер показала свои свежие снимки

12.01.2022, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Женщина – это целая вселенная! Не лишайте себя возможности стать необъятными… Прежде всего позвольте себе открыть эту вселенную и не бойтесь заглядывать в потайные уголки своего мироздания. Безусловно любя! И его, и себя!” – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Лучшая экс-“ВИА Гра”, – отметил подписчик alexstrongwhiskey.

“Божественно красива”, – заявила nataliya_yefimova_.

“Какая красивая улыбка”, – написала ritatrais.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Коронавирус назвали причиной эпидемии психических расстройств

17.12 / Российским властям запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

07.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 27 млн человек

09.08 / Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

22.02 / Главы МИД Украины и Польши попросили Байдена использовать все средства, чтобы остановить строительство “Северного потока – 2”

26.09 / На следующей неделе в Украине ожидается сухая погода – синоптик

28.09 / NBC – лагерь гаитянских беженцев опустел, но проблема мигрантов никуда не делась

04.01 / Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» Россию и Украину

11.05 / Проведший три дня в лесу глава омского минздрава отказался от госпитализации

16.08 / Семья Цепкало уехала на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика