“Большие упругие сисяндры. Слюнки текут”, “Люблю твои бедра, ляхи”. Каменских вблизи показала формы на пляже

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12.01.2022, 10:34, Новости дня
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“Какой чудесный день!” – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Срочно худеть!” – посоветовал подписчик alex__7301.

“Настюха, я люблю твои бедра, ляхи. Мордой бы в твои кудряшки зарылся”, – написал dickermax3.8.

“Ох уж эти большие упругие сисяндры. Слюнки текут”, – прокомментировал didiba_1.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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