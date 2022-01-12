 

Канадская провинция введет для невакцинированных дополнительный налог

12.01.2022, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лего не сказал, когда налог вступит в силу или сколько придется платить, но отметил что хочет, чтобы он был достаточно значительным – более $50 или $100. По его словам, это должно послужить стимулом для вакцинации. Премьер сказал, что подробности будут раскрыты в ближайшие недели.

Он также отметил, что этот взнос может быть включен в налоговые декларации провинций, но не сказал, будет ли он включен в отчеты за 2021 год, которые должны быть поданы до 30 апреля 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Канаде подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 31 тыс. человек умерли.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Эмираты отменили экономический бойкот Израиля

14.10 / Выросло число погибших при нападении в норвежском Кунгсберге

31.12 / Гармаш: Надеюсь, игра, которую начал Путин, заставит Запад смотреть на Россию не как на торгового партнера, а как на обезьяну с гранатой

11.01 / В Китае город-миллионник закрыли после двух случаев заражения “Омикроном”

24.06 / Исторический минимум жалоб

16.08 / Intercept – на свой страх и риск Байден игнорирует параллели между Вьетнамом и Афганистаном

21.11 / Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем»

05.12 / В Николаевской области на охоте застрелили человека. СМИ пишут, что погибший и стрелявший – военные

17.07 / Новый глава МВД Украины хочет на месяц исчезнуть из информационного поля – Арахамия

20.03 / Указ Путина о земле в Крыму юридически ничтожен – МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика