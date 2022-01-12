 

ФАС заявила об ограничении цен на социально значимые продукты

12.01.2022, 9:17, Новости дня
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Крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продовольственные товары, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«В 2021 году ФАС провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что по результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» – 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться», – указали в ведомстве.

В перечень социально значимых продовольственных товаров включены хлеб, мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупы (рис, гречка, манка, пшено), яйца куриные, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фруктов и другие.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России. 



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