В Екатеринбурге «заминировали» более 90 школ

В связи с поступлением сообщений о минировании в Екатеринбурге были эвакуированы более 90 школ, сообщили в департаменте образования администрации города.

«[В среду] утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09.00 (07.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, 1 декабря минувшего года все школы и суды в Москве проверили на наличие взрывных устройств после получения анонимных сообщений о «минировании».