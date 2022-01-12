 

В Екатеринбурге «заминировали» более 90 школ

12.01.2022, 7:46, Новости дня
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В связи с поступлением сообщений о минировании в Екатеринбурге были эвакуированы более 90 школ, сообщили в департаменте образования администрации города.

«[В среду] утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09.00 (07.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, 1 декабря минувшего года все школы и суды в Москве проверили на наличие взрывных устройств после получения анонимных сообщений о «минировании».



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