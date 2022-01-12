Жертвами ДТП с автобусом в Красноярском крае стали четыре человека

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края, в результате погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что в ДТП погибли двое несовершеннолетних.

«В 09.15 (05.15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью», – приводит ТАСС слова источника в главке полиции.

«Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых являлись несовершеннолетними», – сообщили в прокуратуре.

Подробности и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.

Напомним, 8 января в результате столкновения микроавтобуса и автобуса на западе Синайского полуострова погибли не менее 16 человек, еще 18 пострадали.