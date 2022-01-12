 

Посол Украины в ФРГ считает, что канцлер может лично помочь усадить Путина за стол переговоров о ненападении на Украину

12.01.2022, 2:34, Новости дня
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Украинский дипломат считает, что “лакмусовой бумажкой” для политики нового правительства ФРГ стало бы “личное руководство” канцлера в попытке усадить за стол переговоров главу Кремля.

Мельник подчеркивает, что “пока было много диалога с Россией”, но этот диалог не имел достаточной остроты.

Посол также заявил, что Германия должна настаивать на “скорейшем вступлении” Украины в НАТО и Евросоюз, а также отказаться от запуска “спорного” газопровода “Северный поток – 2”, по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

Накануне в интервью немецким СМИ Мельник предостерег Германию от “политики умиротворения все более агрессивной России” и призвал страны Запада “относиться к Москве, как к прокаженному, как к государству-парию, которое должно испытать международную изоляцию”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

На 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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