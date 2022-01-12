В 2021 году зафиксировали самую высокую температуру океана в истории

Опубликованный отчет, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, обобщает два международных набора данных: от Института физики атмосферы Китайской академии наук и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученые выяснили, что за последний год верхние 2 тыс. метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году. И это несмотря на активный природный феномен “Ла-Нинья” – климатическое явление, которое охлаждает воду в Тихом океане.

Эксперты считают, что последствия этого явления будут весьма ощутимы. Когда океаны нагреваются, то вода расширяется, а уровень моря повышается. Из-за этого увеличивается риск сильных штормов и ураганов, а также количество осадков и наводнений.

Нынешний рекорд превосходит все современные записи, которые ведутся с 1955 года. Вторым самым жарким годом для океанов стал 2020, а третьим – 2019. Ученые говорят, что нагрев океанов в первую очередь вызван климатическим кризисом, который спровоцировало человечество, и является показателем глобального нагревания.

Контекст:

В докладе, который 9 августа 2021 года был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется “к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

По данным метеоролога Максимилиано Эрреру в 2021 году более 400 метеостанций по всему миру сообщили о температурных рекордах.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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