СК Белоруссии: Польская запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair смонтирована

Опубликованная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно севшего из-за ложного сообщения о минировании в мае в аэропорту Минска, имеет признаки монтажа и модификации, сообщил замначальника управления СК Белоруссии по Минску Андрей Мотолько телеканалу ОНТ.

«Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», – цитирует РИА «Новости» Мотолько.

Ранее Польша распространила запись разговора, как заявлялось, белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair. Польское следствие также заявило, что «23 мая 2021 года на вышке управления полетами в Минске находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера, имевшего непосредственный контакт с пилотом самолета».

При этом польская сторона утверждала, что «именно этот офицер принимал решение о направлении самолета в Минск», что данный офицер КГБ «поддерживал постоянную телефонную связь с человеком, которому сообщал о текущих действиях, связанных с самолетом». На обнародованной Польшей записи слышны голоса нескольких человек – пилота, диспетчера и третьего человека, которого польская сторона и называет сотрудником КГБ Белоруссии.

Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в The New York Times об обстоятельствах экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслужб.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.