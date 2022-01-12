США предложили Финляндии и Швеции обсудить членство в НАТО

Власти Соединенных Штатов готовы будут обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, как только эти страны изъявят соответствующее желание, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления в Госдепартаменте.

«Полагаю, пять администраций, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы захотите обсудить с нами [ваше] членство [в альянсе], мы готовы это сделать», – приводит слова заместителя госсекретаря США ТАСС.

При этом Нуланд подчеркнула, что Финляндии и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться «по высоким стандартам» альянса. «Очевидно, что они давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами – коррупцией, [сложными] экономическими реформами, [низкой] стабильностью демократии», – отметила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.

В начале января президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые РФ выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности. Он также добавил, Финляндия сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО.

Политолог Николай Межевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия РФ с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик. В связи с этим политолог Евгений Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии.

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде обвинила Россию в наращивании «агрессивной риторики» и в стремлении «вернуться назад, во времена, когда существовали сферы интересов, те, что были во время холодной войны, и отказаться от европейской системы безопасности».

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования РФ о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия РФ будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).