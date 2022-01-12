Изучение африканского алфавита помогло раскрыть тайну появления письменности

Немецкие ученые из института Макса Планка сумели установить, как возникала и развивалась письменность на основе изучения древних текстов, найденных на территории Африки.

Исследователи определили несколько этапов ранней эволюции письменности после появления первых алфавитов. Сначала начертания букв было настолько сложным, что нужно было потратить очень много времени, чтобы научиться писать, говорят ученые. Да и процесс чтения не мог быть простым, так как символы не воспринимались на интуитивном уровне.

Однако эволюция поэтапно упрощала литеры, превращая их в абстрактные, но всем понятные символы. Со временем уже никто не спрашивал, почему именно такая буква означает определенный звук. Исследование проводили на основе сохранившегося до сих пор либерийского алфавита ваи.