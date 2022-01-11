Россия начала учения в граничащих с Украиной областях

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, информирует пресс-служба ЗВО.

«Около 3 тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Военные отрабатывают боевое слаживание и осваивают новые методы и тактику боевых задач. Большой упор будет сделан на отработке упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии противника, а также оборудование опорных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе, завершат маневры проведением ученого боя с боевой стрельбой. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тыс. метров.

Всего задействуют около 3 тыс. военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.