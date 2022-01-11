 

«Аэрофлот» объявил даты возобновления полетов в Казахстан

11.01.2022, 21:18, Новости дня
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 января возобновит рейсы в Актобе на западе Казахстана, с 16 января – в Костанай, а с 17 января самолеты будут летать в Караганду, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда – Москва (SU1936/1937)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета. Ранее компания возобновила регулярные полеты в Нур-Султан. С 12 по 18 января рейсы выполняются по скорректированному графику: отправление из Москвы в 01:30, прибытие в Нур-Султан в 08:00; отправление из Нур-Султана в 09:30, прибытие в Москву в 10:20.

«О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" проинформирует дополнительно», – добавили в пресс-службе.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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