 

США заявили о невозможности возврата НАТО к границам 1997 года

11.01.2022, 21:18, Новости дня
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НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года, не откажется альянс и от политики «открытых дверей» сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – приводит РИА «Новости» ответ постпреда на вопрос об отношении к требованиям РФ «отправляться на рубежи 1997 года».

Смит добавила, что ни один член альянса не готов и к отказу от политики «открытых дверей».

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.

Ранее РФ на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий.

Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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