Эксперты говорят, что в этом году выйдут зарядные устройства на 200 Вт

Быстрые зарядные устройства станут еще быстрее. Например, китайская компания Xiaomi уже представила новую технологию пополнения батарей смартфонов, которая обеспечивает мощность 200 Вт.

При этом главное обеспечить безопасность, так как обычные программные ошибки могут привести не только к перегреву, но и к возгоранию или взрыву аккумулятора. Однако эту проблему, судя по всему, уже решили многие производители. Кстати, мощность 200 Вт позволяет в Xiaomi заряжать аккумулятор на 10% каждые 44 секунды.

Xiaomi, конечно же, – это не единственная компания, которая представит в этом году зарядные устройства с такой высокой производительностью. До конца 2022 года мы увидим целый ряд таких разработок под разными брендами.