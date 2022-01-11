 

В Эфиопии 17 мирных жителей погибли в результате удара военного дрона

11.01.2022, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным местной администрации и согласно свидетельствам очевидцев, атака произошла в городе Май Цебри, большинство погибших – работницы мукомольной мельницы.

Агентство отмечает, что удар случился в тот день, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али пообещал в телефонном разговоре президенту США Джо Байдену избегать атак против гражданских и идти на диалог с повстанцами.

Контекст:

Боевые действия в Тыграе продолжались с ноября 2020 года. Поводом для них стали обвинения эфиопского правительства в адрес вооруженных формирований “Народного фронта освобождения Тыграя” в нападении на военную базу вооруженных сил страны. После этого премьер Эфиопии Абий Ахмед распорядился ввести в Тыграй войска и объявил чрезвычайное положение в регионе.

Из-за конфликта на севере Эфиопии начался голод, отмечала BBC. По данным ООН, от голода страдало около 350 тыс. жителей региона Тыграй. Также боевые действия привели к переселению 1,7 млн человек.

В июне 2021 года правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в регионе Тыграй после почти восьми месяцев конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / В РФ разрешили ввод в гражданский оборот двух вакцин от коронавируса

20.05 / Сына депутата исключили из ЕР после ДТП и драки в Тобольске

29.12 / В этом сезоне гриппом заболело 2,8 млн украинцев. В Минздраве призвали вакцинироваться

15.10 / В Кремле не подтвердили договоренности с США по ядерным арсеналам

02.08 / Самолет American Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива

07.08 / Раскрыты условия нанесения Россией ядерного удара

02.12 / Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по уровням добычи на январь

16.02 / Коронавирусный кризис удвоил число получателей продовольственной помощи во Франции

15.12 / В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»

25.07 / Оккупанты на Донбассе 24 июля нарушали режим тишины девять раз – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика