В Эфиопии 17 мирных жителей погибли в результате удара военного дрона

По данным местной администрации и согласно свидетельствам очевидцев, атака произошла в городе Май Цебри, большинство погибших – работницы мукомольной мельницы.

Агентство отмечает, что удар случился в тот день, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али пообещал в телефонном разговоре президенту США Джо Байдену избегать атак против гражданских и идти на диалог с повстанцами.

Контекст:

Боевые действия в Тыграе продолжались с ноября 2020 года. Поводом для них стали обвинения эфиопского правительства в адрес вооруженных формирований “Народного фронта освобождения Тыграя” в нападении на военную базу вооруженных сил страны. После этого премьер Эфиопии Абий Ахмед распорядился ввести в Тыграй войска и объявил чрезвычайное положение в регионе.

Из-за конфликта на севере Эфиопии начался голод, отмечала BBC. По данным ООН, от голода страдало около 350 тыс. жителей региона Тыграй. Также боевые действия привели к переселению 1,7 млн человек.

В июне 2021 года правительство Эфиопии объявило о немедленном одностороннем прекращении огня в регионе Тыграй после почти восьми месяцев конфликта.

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