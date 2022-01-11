 

Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав что у ребенка диагностировали синдром Дауна

11.01.2022, 19:50, Новости дня
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Ссылаясь на публикацию в микроблоге дочери Турецкого, таблоид сообщает, что поводом для аборта стали результаты биопсии плода. 

По словам дочери музыканта, она и “в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться их семьи”. 

Дочь Турецкого сообщила подписчикам, что решение об аборте является “хорошо обдуманным”, а возможность подобного рода диагностики назвала “счастьем”, так как это позволяет “влиять на исход событий”.

Она также подчеркнула, что является матерью двоих детей, которые нуждаются во внимании. Дочь музыканта акцентировала внимание на том, что после смерти родителей заботиться о ребенке будет некому.

Резюмируя, дочь Михаила Турецкого сообщила, что аборт – это “не убийство, а спасение”.

В публикации говорится, что дочь Турецкого забеременела в третий раз с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Контекст:

Наталья (1984) – дочь Турецкого от первого брака. Его первая жена, мать Натальи, погибла в автокатастрофе.

Наталья Вышла замуж за своего избранника Дмитрия Гилевича в 2018 году после восьми лет совместной жизни. Пара воспитывает сына Ивана (2014) и дочь Елену (2016)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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