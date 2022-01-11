В Украине с 31 января останутся без зарплаты невакцинированные от коронавируса медики и коммунальщики

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от коронавируса на период действия карантина, добавлены работники органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат минимум одну дозу вакцины против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В министерстве уточнили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. 22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

9 декабря начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. В список включили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегических предприятий, в частности, “Укрзалізниці” и “Укрпошти”.

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