 

В Украине с 31 января останутся без зарплаты невакцинированные от коронавируса медики и коммунальщики

11.01.2022, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от коронавируса на период действия карантина, добавлены работники органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат минимум одну дозу вакцины против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В министерстве уточнили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. 22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

9 декабря начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. В список включили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегических предприятий, в частности, “Укрзалізниці” и “Укрпошти”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / “Это результат нашего легкомыслия”. Степанов прокомментировал новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

22.02 / Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская опустилась в рейтинге WTA

19.10 / Xiaomi планирует начать выпуск собственных автомобилей в 2024 году

24.06 / Страны Европы в СБ ООН пригрозили Израилю

29.03 / “Показалось, обиделся”. Борисюк покинул шоу “Голос країни”

29.06 / Байден собрался укреплять отношения США с Арменией

29.09 / Ефремов лично попросил смягчить ему наказание за смертельное ДТП

03.08 / Разгадан феномен светящихся пятен в океане

16.11 / Активисты просят НАПК проверить чиновника НБУ Поддерегина

10.06 / Черновицкая облорганизация “Голоса” хочет исключить главу партии Рудик за “узурпацию власти”, херсонская в полном составе вышла из политсилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика