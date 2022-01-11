Разногласия никуда не делись, но компромисс возможен – CNN о переговорах в Женеве

В ходе переговоров в Женеве Белый дом фактически выставил РФ ультиматум касательно Украины, подчеркнув, что НАТО не собирается отказываться от принятия этой страны в блок, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает канал, в ряде областей компромисс между США и Россией всё же возможен. В частности, это касается размещения ракетных вооружений в Европе и снижения размаха учений НАТО в этом регионе в том случае, если РФ отведёт войска от украинской границы.

На фоне переговоров с высокими ставками в Женеве Белый дом выставил РФ ультиматум, чтобы предотвратить возможное российское вторжение на Украину.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: На данный момент у России, у президента Путина есть два пути: он может избрать путь дипломатии <…>, либо путь обострения. Мы определённо надеемся, что они изберут путь дипломатии.

Всё это происходит в то время, как CNN узнал о том, что администрация Байдена без особой огласки дала отмашку на поставку ещё одного пакета помощи Украине стоимостью 200 миллионов долларов на фоне растущих опасений по поводу российской группировки на границе численностью сто тысяч человек. Подробности расскажет Мэтью Чанс.

Вот так выглядит рычаг давления РФ на важнейших переговорах с США и их союзниками: более 100 тысяч человек, стоящих на украинской границе и готовых к вторжению, если Кремль не получит того, что он хочет. Однако по итогам сложных и прямых переговоров с американскими чиновниками в Женеве, которые продлились семь с половиной часов, крупные разногласия по Украине и её будущему никуда не делись.

СЕРГЕЙ РЯБКОВ, замминистра иностранных дел России: Для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда, никогда-никогда не станет членом НАТО.

В частном порядке западные дипломаты признают: Украина попадёт туда всё равно очень навряд ли. Однако американские чиновники настаивают: формального решения об отказе принимать Украину в НАТО, принятого под российским давлением, не будет.

ВЕНДИ ШЕРМАН, заместитель госсекретаря США: Мы, однако, дали жёсткий отпор по предложениям по безопасности, которые для США просто не вариант. Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была одним из столпов альянса.

США также выступили с очередными предупреждениями о новых жёстких санкциях, если РФ вновь вторгнется на Украину. Американские чиновники утверждают, что новые санкции окажутся куда серьёзнее тех, что были введены против РФ после аннексии* Крыма в 2014 году. Предполагается, что эти санкции будут иметь катастрофические последствия для российской экономики.

Тем не менее есть области, где компромисс с США всё же возможен. Например, возрождение договора о размещении ракет в Европе, от которого стороны отказались в 2019 году из-за признаков, указывающих на нарушения Москвы. Американские чиновники также указали на возможность уменьшить масштабы учений НАТО в Восточной Европе, если РФ начнёт отвод тех сил, которые она в течение нескольких месяцев собирала рядом с Украиной.

Однако в итоге всё может свестись к тому, как решит действовать президент РФ Путин. С одной стороны, в прошлом санкции никак не помогали изменить его поведение, и, возможно, он решит продолжить давить по Украине и дальше. С другой стороны, он хочет, чтобы в нём видели лидера мировой державы, стоящей на одном уровне с США. Для его Кремля сам факт того, что РФ и США ведут прямые переговоры, уже дипломатическая победа.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Эрин, эти переговоры будут продолжаться и расширяться по темам в течение этой недели. Российский чиновник встретится с чиновниками НАТО в Брюсселе в среду; дальше же пройдут встречи с ОБСЕ. Лишь после всего этого, к концу недели, мы получим чёткую картину и поймём, собирается ли РФ гнуть свою линию по Украине, либо же её удастся убедить пойти на попятную.

С нами был Мэтью из Москвы, большой спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).