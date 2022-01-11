 

“Приносите свою выпивку!” Борис Джонсон попал в скандал из-за вечеринки высокопоставленных чиновников во время локадуна

11.01.2022, 18:20, Новости дня
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Отмечается, что в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локадуна на вечеринку.

В письме гостям предлагали после “напряженного периода” “максимально использовать прекрасную погоду” и “выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду”.

“Приносите свою выпивку!” – говорилось в приглашении.

На вечеринке присутствовало от 30 до 40 человек, на столах были расставлены еда и вино. Считается, что премьер-министр был там вместе с Кэрри Джонсон, тогдашней его невестой, пишет The Guardian.

Представитель Джонсона отказался от комментариев в связи с официальным расследованием инцидента. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством по этому поводу.

Контекст:

19 декабря британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Фотография была сделана во время локдауна в мае 2020 года. Спикер Джонсона заявил тогда, что “сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером”, пишет издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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