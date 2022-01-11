Телеканал “France Télévisions” показал карту с “российским” Крымом

В сюжете “Украина: в армейских окопах на границе с Россией” сказано, что в 2014 году украинские боевики при поддержке России захватили часть Донбасса.

“Недавно Россия перебросила более 100 тыс. военнослужащих к границе с Украиной, создав угрозу вторжения”, – говорится в описании к видео.

На второй минуте видеосюжета авторы репортажа показали карту, на которой Крым сначала обозначен частью украинской территории, а после – тем же цветом, что и территория РФ. Временно неподконтрольные Киеву окукупированные территории Донбаса выделены в сюжете отдельным цветом.

Видео с 1 мин 25 с:

МУЛЬТИМЕДИАВидео: francetvinfo.fr

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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