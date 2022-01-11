Российская певица пригласила папу Римского в Москву

Оперная певица Светлана Касьян встретилась 11 января в Ватикане с папой Римским Франциском и пригласила его посетить Москву, сообщил продюсер и муж певицы, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Наша встреча длилась час, Светлана подарила папе свой сольный альбом Fratelli Tutti. <…> Светлана еще раз пригласила папу посетить ее в Москве. Папа сказал, что готов посетить Россию в любой момент и с радостью посетил бы Светлану в Москве, а также театр «Новая опера», где она солирует», – цитирует Севастьянова РИА «Новости».

Папа выразил благодарность певице за ее творчество и за вклад в продвижение мира.

Ранее папа Франциск заявлял, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отмечал, что пока тема визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке дня.

В 2013 году Касьян выступила с сольным концертом в Риме, который был организован под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре, в тот же день удостоилась личной аудиенции папы Франциска.