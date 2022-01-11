Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана

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11.01.2022, 15:58, Новости дня
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Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, на нем будут рассмотрены меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений, сообщила пресс-служба нового премьер-министра Алихана Смаилова.

«На повестке заседания – меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация», –  приводит ТАСС сообщении.

Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима ЧП доступ журналистов в здание кабмина временно ограничили.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.

До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.

Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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