“Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша”. Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика

Репяхова разместила также фото, на котором ее муж запечатлен в обнимку со своей взрослой дочерью.

“Сегодня у единственной дочери Виктора Франковича день рождения. Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша”, – написала 27летняя Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

56-летний Виктор Павлик – отец четверых детей. Александр Павлик (1984) – его первенец. Кристина (1987) – единокровная сестра Александра Павлика и единственная дочь артиста.

Средний сын певца, Павел Павлик (1999), рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.

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