Эксперты МГИМО представили обзор мировых трендов 2022 года

Начавшиеся переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности обозначили главную интригу наступившего года: ближайшее будущее покажет, насколько успешной является тактика Москвы по перехвату инициативы в отношениях с Западом, говорится в докладе коллектива авторов МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы».

По мнению экспертов, с первых дней наиболее подходящим для описания 2022 года является слово «отрезвление», передает ТАСС.

Так, кризис в Казахстане продемонстрировал соседним странам, что РФ является главным поставщиком безопасности на постсоветском пространстве, а ее роль в этом отношении будет только расти. «События на Украине, в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Казахстане убедительно свидетельствуют, что отношения с Российской Федерацией являются – вне зависимости от политических модальностей – ключевым фактором стабильности», – указывается в докладе.

На западном направлении отрезвление произошло после того, как Москва жестко сообщила о своих красных линиях для НАТО, пригрозив созданием военных контр-угроз. Как отмечают авторы доклада, это заставило США и их союзников переосмыслить риски столкновения с Россией и обратить внимание на российские дипломатические предложения.

Однако вокруг переговоров по гарантиям безопасности складывается непростая ситуация: «Велика вероятность, что США и их союзники будут стремиться вовлечь Россию в тягучий переговорный процесс, который не даст необходимых результатов и потому не устроит Москву. В этом случае вероятность обещанного «военного и военно-технического ответа» РФ становится выше. В случае если американское руководство будет готово дать гарантии неразвертывания на Украине своей военной инфраструктуры, переговорная дистанция может оказаться длиннее, а риск военных действий ниже. Однако и это вряд ли снимет с повестки дня требования Москвы».

Эксперты также указывают, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году придали импульс российско-американскому диалогу в ряде сфер. В частности, были запущены консультации по стратегической стабильности и информационной безопасности, активизировалось взаимодействие между правоохранительными органами двух стран в сфере кибербезопасности. В то же время никакого продвижения не наблюдается по восстановлению нормального функционирования дипломатических представительств и обмену гражданами, отбывающими заключение в другой стране.

«В 2022 году стоит ожидать перехода консультаций по стратегической стабильности к обсуждению конкретных тем в формате рабочих групп. Дипломатам двух стран предстоит добиться общего понимания того, как различные факторы влияют на стратегическую стабильность. После чего речь может пойти о согласовании мандатов на ведение переговоров для заключения договоров по конкретным военно-стратегическим сюжетам», – считают авторы доклада.

Указывается, что переход к таким переговорам между Россией и США в 2022 году можно будет считать большим успехом, позволяющим надеяться на их завершение до конца президентского срока Байдена.

В свою очередь, по словам аналитиков, выход сторон на масштабные договоренности в сфере безопасности мог бы обеспечить прогресс по вопросам работы диппредставительств и обмена заключенными. Авторы ожидают, что в 2022 году Москва и Вашингтон с высокой вероятностью будут избегать «масштабной и неуправляемой гонки вооружений», однако рассчитывать на согласование ими общего «уравнения безопасности» не приходится.

Вместе с тем переговоры Москвы и Запада о гарантиях безопасности делают международный контекст вокруг Украины более значимым для ее внутренней ситуации, чем это было прежде. Между тем Украина переживает самый тяжелый кризис с момента избрания Владимира Зеленского президентом, и в докладе прямо ставится вопрос о том, удержится ли нынешний лидер страны на своем посту.

Аналитики также считают, что обострение конфликта на юго-востоке Украины в ближайшем будущем не предвидится, однако они связывают это с начавшимися переговорами РФ и Запада.

Однако подчеркивается, что диалог по гарантиям безопасности снимает риск провокаций в других регионах мира, где угроза эскалации не так высока. Возможные инциденты могут быть организованны с целью «подорвать достоверность российских силовых гарантий, продемонстрировать слабость и уязвимость России».

«Например, через нанесение политически значимых поражений союзникам РФ в Сирии. Или через подрыв ныне безусловного авторитета российских миротворцев в Карабахе. Или через ощутимый ущерб российским частным военным компаниям в Африке», – перечислили эксперты.

«Попытки сорвать переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности РФ могут включать в себя новые скандалы по поводу якобы исходящих от нашей страны киберугроз или эпизодов вмешательства в выборы. Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией. Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США «не разговаривать с Кремлем». Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций», – предупреждают эксперты.