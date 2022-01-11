Генеральный секретарь ОДКБ Зась приедет в Казахстан

Поездка запланирована “для изучения положения дел на месте”. Также Зась встретится с высшим политическим и военным руководством Казахстана и командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ.

“В ходе поездки запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра – и.о. министра иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента – секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных вил Маратом Хусаиновым”, – говорится в сообщении.

Также Зась посетит Алматы, где встретится с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания миротворческих сил.

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги. Сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они “приступили к выполнению задач” в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнется вывод контингента.

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