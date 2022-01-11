 

Гудков: Вы бы хотели, чтобы из России уехал “повар Путина” Пригожин или Шендерович? Мы свидетели катастрофы. Философский пароход отплывает каждый день

11.01.2022, 11:36, Новости дня
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Только один вопрос. Вы бы хотели, чтобы из страны уехал “повар Путина” Пригожин или Виктор Шендерович? Можете не отвечать.

Мы свидетели катастрофы. Философский пароход отплывает каждый день: по расписанию, на нем, конечно, не только философы, но кому от этого легче? Путин жаловался, что ему не с кем поговорить, кроме Ганди, да и тот умер. А наши Ганди теперь уезжают под страхом преследования или убийства.

И если вторая половина XIX века – это Россия Толстого и Достоевского, то первая половина XXI – Россия Пригожина и Сечина. Можно утешаться – “но есть же интернет”. Но нужно вспомнить, что есть и пограничный контроль.

Россия, однако, – это не граница. Не территория, по которой Пригожин проходит как хозяин. Россия – это мы. И нас в ней все меньше. Есть Путин – нет России.

Когда-то, говорят, Россия сосредотачивалась. А теперь Россия рассеялась.

Лучи поддержки Виктору Шендеровичу!

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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