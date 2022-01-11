Гудков: Вы бы хотели, чтобы из России уехал “повар Путина” Пригожин или Шендерович? Мы свидетели катастрофы. Философский пароход отплывает каждый день

Только один вопрос. Вы бы хотели, чтобы из страны уехал “повар Путина” Пригожин или Виктор Шендерович? Можете не отвечать.

Мы свидетели катастрофы. Философский пароход отплывает каждый день: по расписанию, на нем, конечно, не только философы, но кому от этого легче? Путин жаловался, что ему не с кем поговорить, кроме Ганди, да и тот умер. А наши Ганди теперь уезжают под страхом преследования или убийства.

И если вторая половина XIX века – это Россия Толстого и Достоевского, то первая половина XXI – Россия Пригожина и Сечина. Можно утешаться – “но есть же интернет”. Но нужно вспомнить, что есть и пограничный контроль.

Россия, однако, – это не граница. Не территория, по которой Пригожин проходит как хозяин. Россия – это мы. И нас в ней все меньше. Есть Путин – нет России.

Когда-то, говорят, Россия сосредотачивалась. А теперь Россия рассеялась.

Лучи поддержки Виктору Шендеровичу!

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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